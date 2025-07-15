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        Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğünde temmuz ayı personel toplantısı yapıldı

        Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğünün temmuz ayı personel toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:19
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        Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğünde temmuz ayı personel toplantısı yapıldı
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        Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğünün temmuz ayı personel toplantısı gerçekleştirildi.

        Müftülük konferans salonunda İlçe Müftüsü Adem Verim başkanlığında düzenlenen toplantıya vaiz Hüseyin Çetin, murakıp Recep Çulha, Mustafa Murat Koç ile ilçedeki imam hatip ve müezzin kayyımlar katıldı.

        Toplantı, Darphane Camii İmam Hatibi Adem Güccük'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Toplantıda yaz Kur'an kursları ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

        Toplantıda, ilçe genelinde düzenlenecek etkinlikler ve din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

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