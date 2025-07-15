Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğünde temmuz ayı personel toplantısı yapıldı

Toplantıda, ilçe genelinde düzenlenecek etkinlikler ve din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

Toplantıda yaz Kur'an kursları ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Müftülük konferans salonunda İlçe Müftüsü Adem Verim başkanlığında düzenlenen toplantıya vaiz Hüseyin Çetin, murakıp Recep Çulha, Mustafa Murat Koç ile ilçedeki imam hatip ve müezzin kayyımlar katıldı.

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