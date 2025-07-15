Merzifon'da "15 Temmuz" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Ziyarette Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile daire müdürleri şehitlerin ruhu için dua etti.

Karaaslan, 15 Temmuz’un Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde vatanına sahip çıktığı destansı bir gün olduğunu belirterek, "15 Temmuz sadece bir direniş değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve inancın zaferidir. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı korumak ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde devretmek hepimizin görevidir." dedi.

Ziyaretin ardından şehitler için mevlit okutuldu.