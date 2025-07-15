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        Merzifon'da Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya'nın Merzifon ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:42 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:58
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        Merzifon'da Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya’nın Merzifon ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi.

        Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü, Askerlik Şubesi önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

        Meydanda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, gösterilen kararlılık ve vatan sevgisinin her zaman örnek alınması gereken bir duruş olduğunu belirtti.

        Yürüyüşe Kaymakam Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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