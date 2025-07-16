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        Göynücek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yapıldı

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya'nın Göynücek ilçesinde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:12
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        Göynücek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yapıldı
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya'nın Göynücek ilçesinde etkinlik düzenlendi.

        Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'ndaki etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar ve demokrasi nöbeti gerçekleştirildi.

        Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, 15 Temmuz'un bir millet destanı olduğunu vurgulayarak, bu ruhun yaşatılacağını belirtti.

        Programa Kaymakam Osman Demirgül, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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