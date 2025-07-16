Göynücek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yapıldı

Programa Kaymakam Osman Demirgül, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, 15 Temmuz'un bir millet destanı olduğunu vurgulayarak, bu ruhun yaşatılacağını belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya'nın Göynücek ilçesinde etkinlik düzenlendi.

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