Vali Önder Bakan, Amasya turizmini değerlendirdi

Amasya Valisi Önder Bakan, yılın ilk altı ayına ilişkin turizm rakamları ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Vali Bakan, gazetecilere, Amasya'da bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 120 bin konaklama, 233 bin müze ziyareti yapıldığını söyledi.

Müzelere geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daha fazla ziyaretçi kabul edildiğini anlatan Bakan, bu artışın yılın ikinci yarısı için Amasya turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Amasya'da geçen yıl yaklaşık 320 bin konaklama gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan, "Bu yıl da aynı rakamlara veya onun biraz üstüne ulaşacağımızı düşünüyorum ama özellikle günübirlik turizmin 1 milyonun altında olmadığını düşünenlerdenim. Bu sayı her gün artış göstermekte. Bütün medeniyetlerin bulunduğu Amasya için hedefimizin 1 milyon ve üzeri olduğunu özellikle ifade etmek isterim." dedi.

Osmanlı döneminde pek çok şehzadenin yetiştiği kentte Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı, Yalı Boyu Evleri kent merkezinde görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.​​​​​​​