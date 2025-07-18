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        LGS sınavında tam puan alan öğrencilerden Kaymakam Karaaslan'a ziyaret

        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrencileri makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:52
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        LGS sınavında tam puan alan öğrencilerden Kaymakam Karaaslan'a ziyaret
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        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrencileri makamında ağırladı.

        Kaymakam Karaaslan, başarılı öğrenciler İnci Altıntaş ve Melik Kaan Özçelik'i gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı tebrik etti.

        Öğrencilerin başarısında emeği geçen öğretmen ve ailelerine de teşekkür eden Karaaslan, "Geleceğimizin teminatı olan siz değerli evlatlarımızın bu büyük başarısı bizleri son derece mutlu etti. Başarınız hem ailenizin hem öğretmenlerinizin hem de ilçemizin gurur kaynağıdır. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat da ilçenin eğitimdeki başarısını artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

        Karaaslan, daha sonra öğrencilere hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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