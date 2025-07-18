Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da yılın ilk 6 ayının asayiş verileri açıklandı

        Amasya Valisi Önder Bakan, kentte 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen asayiş verileri ile ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:51 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yılın ilk 6 ayının asayiş verileri açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya Valisi Önder Bakan, kentte 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen asayiş verileri ile ilgili bilgi verdi.

        Bakan, Alçak Köprü üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yılın ilk 6 ayında terör örgütlerine 40, organize suç örgütlerine 11 operasyon gerçekleştirildiğini, 30 organize suç örgütü üyesinin ise tutuklandığını söyledi.

        Operasyonlarda 249 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 299 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildiren Bakan, siber suçlarla mücadele kapsamında da suç unsuru tespit edilen 145 kişi ve hesap hakkında inceleme yapılarak bu kişiler haklarında adli işlem başlatıldığını anlattı.

        Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 524 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğine dikkati çeken Bakan, "Yaptığımız 47 operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yapan 95 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 50'si tutuklanmıştır. 17 operasyon ile 159 düzensiz göçmen yakalanmış, 32 göçmen kaçakçısı tutuklanarak olaylarda kullanılan 21 araca el konulmuştur. Ayrıca ilimiz genelinde denetlenen okul servisi sayısı da yüzde 68'lik artışla 1973'tür." ifadelerini kullandı.

        Bu yılın ilk 6 ayı ile geçen yılın aynı dönemini kıyaslayan Bakan, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yüzde 89, motosiklet hırsızlığı yüzde 88, oto hırsızlığı yüzde 67, konut dokunulmazlığını ihlal yüzde 63, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 53, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 46, otodan hırsızlık yüzde 40, evden hırsızlık yüzde 38, dolandırıcılık yüzde 29, kasten yaralama yüzde 27 azaltılmıştır. Tüm bu verileri toplu olarak değerlendirdiğimizde ilimizde malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 34, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 19'luk ciddi azalma sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip

        Benzer Haberler

        Amasya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Amasya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Çocuklar "Kütüphanelerde Yaşam Boyu Öğrenme ve Aktif Paylaşım" ile eğlendi
        Çocuklar "Kütüphanelerde Yaşam Boyu Öğrenme ve Aktif Paylaşım" ile eğlendi
        Taşova'da çocuk şenliği düzenlendi
        Taşova'da çocuk şenliği düzenlendi
        flaş
        flaş
        flaş
        flaş
        Merzifon'da köylerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor
        Merzifon'da köylerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor