Amasya'da yılın ilk 6 ayının asayiş verileri açıklandı

Amasya Valisi Önder Bakan, kentte 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen asayiş verileri ile ilgili bilgi verdi.

Bakan, Alçak Köprü üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yılın ilk 6 ayında terör örgütlerine 40, organize suç örgütlerine 11 operasyon gerçekleştirildiğini, 30 organize suç örgütü üyesinin ise tutuklandığını söyledi.

Operasyonlarda 249 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 299 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildiren Bakan, siber suçlarla mücadele kapsamında da suç unsuru tespit edilen 145 kişi ve hesap hakkında inceleme yapılarak bu kişiler haklarında adli işlem başlatıldığını anlattı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 524 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğine dikkati çeken Bakan, "Yaptığımız 47 operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yapan 95 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 50'si tutuklanmıştır. 17 operasyon ile 159 düzensiz göçmen yakalanmış, 32 göçmen kaçakçısı tutuklanarak olaylarda kullanılan 21 araca el konulmuştur. Ayrıca ilimiz genelinde denetlenen okul servisi sayısı da yüzde 68'lik artışla 1973'tür." ifadelerini kullandı.