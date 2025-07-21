Amasya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yavuz Çatal’ın kullandığı 51 AKR 857 plakalı ve Gündüz Balta’nın kullandığı 34 KGJ 565 plakalı otomobiller ile Samet Akpınar’ın kullandığı 55 AOR 479 plakalı hafif ticari araç Dörtyol köyü mevkisinde çarpıştı.

–Amasya’nın Taşova ilçesinde 2 otomobil ve bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.