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        Amasya'da "Düzenli Göç Çalıştayı" açılış programı düzenlendi

        AmasyaValisi Önder Bakan ve Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla, Türkiye'nin Etkin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi çerçevesinde "İl Göç İdaresi Müdürleri ve İkamet Çalışma Grup Başkanları Düzenli Göç Çalıştayı" açılış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:07 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:07
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        Amasya'da "Düzenli Göç Çalıştayı" açılış programı düzenlendi
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        AmasyaValisi Önder Bakan ve Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla, Türkiye’nin Etkin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi çerçevesinde “İl Göç İdaresi Müdürleri ve İkamet Çalışma Grup Başkanları Düzenli Göç Çalıştayı” açılış programı gerçekleştirildi.

        Açılışta, göç yönetimi alanında daha etkin ve verimli bir yaklaşım benimsemesi amacıyla çeşitli stratejiler ele alındı.

        Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri ise projenin amacının göç süreçlerinin daha düzenli hale getirilmesi ve yönetilmesinde ortak bir anlayış geliştirmek olduğunu ifade etti.

        Program, katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

        Çalıştaya, il düzeyindeki göç idaresi müdürleri ve ikamet çalışma grup başkanları ile ilgili kamu kurum personelleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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