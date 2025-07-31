Taşova'da döner ustaları sıcak havaya rağmen işlerine devam ediyor

–Amasya’nın Taşova ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle ocak başında çalışan döner ustalarının sıcakla mücadelesi devam ediyor.

Son yılların en yüksek sıcakların yaşandığı Amasya’da vatandaşlar gölge ve kapalı alanlarda serinlemeye çalışırken döner ustaları işlerinin başında ayrılmıyor.

Sıcakların kendilerini zorladığını belirten döner ustası Tevrat Sönmez “Bu yıl hava sıcakları çok fazla birde döner ocağının karşısında yaklaşık sıcaklık 60-70 dereceyi buluyor. Zor şartlarda ekmek parası için mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşadıklarını belirten döner ustası Mustafa Güven ise

“40 yıldır döner ustalığı yapmaktayım. Yaz aylarında hava sıcaklığı 40 dereceyi buluyor, vatandaşlarımıza bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu seneye kadar bu kadar sıcaklık olmamıştı. Hem havanın sıcaklığı hem de döner ocağının sıcaklığı çalışmamızı zorlaştırıyor. Bu zor şartlara rağmen mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.