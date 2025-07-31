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        Taşova'da döner ustaları sıcak havaya rağmen işlerine devam ediyor

        –Amasya'nın Taşova ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle ocak başında çalışan döner ustalarının sıcakla mücadelesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:23 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:26
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        Taşova'da döner ustaları sıcak havaya rağmen işlerine devam ediyor
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        –Amasya’nın Taşova ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle ocak başında çalışan döner ustalarının sıcakla mücadelesi devam ediyor.

        Son yılların en yüksek sıcakların yaşandığı Amasya’da vatandaşlar gölge ve kapalı alanlarda serinlemeye çalışırken döner ustaları işlerinin başında ayrılmıyor.

        Sıcakların kendilerini zorladığını belirten döner ustası Tevrat Sönmez “Bu yıl hava sıcakları çok fazla birde döner ocağının karşısında yaklaşık sıcaklık 60-70 dereceyi buluyor. Zor şartlarda ekmek parası için mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

        Son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşadıklarını belirten döner ustası Mustafa Güven ise

        “40 yıldır döner ustalığı yapmaktayım. Yaz aylarında hava sıcaklığı 40 dereceyi buluyor, vatandaşlarımıza bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu seneye kadar bu kadar sıcaklık olmamıştı. Hem havanın sıcaklığı hem de döner ocağının sıcaklığı çalışmamızı zorlaştırıyor. Bu zor şartlara rağmen mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

        Mesleğini severek yaptığını belirten döner ustası Abdülkadir Çetin de

        “Hem döner ocağı zaten sıcak oluyor, birde hava sıcaklığı ile birleşince yaklaşık 80 derece sıcaklığa ulaşıyor. İş yerinde müşteri yoğunluğuna bağlı olarak da sıcaklık daha da artmaktadır. Her şeye rağmen işimizi severek yapıyoruz, işimiz ne kadar zor olsa da sıcaklara katlanıp halkımız hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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