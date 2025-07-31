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        Amasya'da polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı, yapay zekayla yaptığı video ile uyardı

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü dijital dolandırıcılığa karşı vatandaşları yapay zeka ile yaptığı videoyla uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:12
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        Amasya'da polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı, yapay zekayla yaptığı video ile uyardı
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        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü dijital dolandırıcılığa karşı vatandaşları yapay zeka ile yaptığı videoyla uyarıda bulundu.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka ile yaptığı uyarı videosunda vatandaşları dijital dolandırıcılığa karşı uyarıyor.

        İnternette dönen her videoya inanılmaması gerektiği belirtilen videoda, yüksek takipçili hesapların bile dolandırıcı olabileceği vurgulanıyor.

        Uyarı videosunda, hediye kazandınız diyerek bilgilerinizin çalınabileceği de vatandaşlara anlatılıyor.

        Videonun sonunda ise Amasya İl Emniyet Müdürlüğünün her zaman vatandaşın yanında olduğu belirtiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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