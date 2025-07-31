Amasya'da polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı, yapay zekayla yaptığı video ile uyardı

Videonun sonunda ise Amasya İl Emniyet Müdürlüğünün her zaman vatandaşın yanında olduğu belirtiliyor.

İnternette dönen her videoya inanılmaması gerektiği belirtilen videoda, yüksek takipçili hesapların bile dolandırıcı olabileceği vurgulanıyor.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka ile yaptığı uyarı videosunda vatandaşları dijital dolandırıcılığa karşı uyarıyor.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü dijital dolandırıcılığa karşı vatandaşları yapay zeka ile yaptığı videoyla uyarıda bulundu.

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