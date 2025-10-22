Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:16
        MerzifonOrganize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Gökhan Gürler ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

        Toplantıda, Gürler tarafından OSB'de yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

        Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, Merzifon OSB'nin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

        Üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Karaaslan, OSB'nin ihtiyaçları ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, OSB'nin faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

