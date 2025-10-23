Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan kişiye para cezası verildi

        Amasya'da trafikte tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişiye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:52 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:52
        Amasya'da tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan kişiye para cezası verildi
        Amasya'da trafikte tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişiye para cezası uygulandı.

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K'nin sosyal medya hesabından Samsun-Amasya kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde akrobasi hareketleri yaptığı görüntüleri, "yemişim kurallarınızı" açıklamasıyla sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti.

        Jandarma ekipleri tarafından B.K'ye "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılıp para cezası kesildi, Karayolu Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince de idari işlem yapıldı.

        Amasya Valiliğinin sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yapılan paylaşımda ise motosikletiyle çeşitli kural ihlalleri yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin İl Jandarma Komutanlığı sanal devriyeleri tarafından yakalandığı belirtilerek, "Bu kişiye gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Amasya'da vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokanlara asla müsamaha gösterilmeyecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

