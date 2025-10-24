Amasya'da yaralı kızıl şahin korumaya alındı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı.
Keçiköy yakınlarında devriye görevindeki jandarma ekipleri, yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.
Ekipler, şahini Amasya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi’ne teslim etti.
Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
