        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da ilkokuldan Gazze'ye 119 bin lira bağış

        Amasya'da Fatih İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Gazze için 119 bin 200 lira bağışta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:52 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:52
        Amasya'da ilkokuldan Gazze'ye 119 bin lira bağış
        Amasya'da Fatih İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Gazze için 119 bin 200 lira bağışta bulundu.

        Fatih İlkokulu yönetimi, İsrail'in zulmü altındaki Filistin ve Gazze için bağış kampanyası başlattı.

        Kampanya kapsamında öğrenciler ve öğretmenlerin desteğiyle toplanan 119 bin 200 lira, okul yönetimi tarafından Türkiye Diyanet Vakfının Gazze bağış hesabına yatırıldı.

        Okul müdürü Nevzat Dal, düzenledikleri bağış kampanyasına öğrenciler ve öğretmenlerin duyarsız kalmadığını belirterek, "Gönüllerinden kopan parayı zarf içine koyarak okul yönetimimize verdi. Biz de toplanan parayı Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerimiz için bağışladık." dedi.

