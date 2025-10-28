Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da "Cumhuriyet" yürüyüşü yapıldı

        Amasya Belediyesi tarafından, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 20:28 Güncelleme: 28.10.2025 - 20:28
        Amasya'da "Cumhuriyet" yürüyüşü yapıldı
        Amasya Belediyesi tarafından, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi.

        İstasyon Köprüsü'nde başlayan etkinlik için, belediye bando takımı ile fener alayının arkasında açılan büyük Türk bayrağına eşlik eden vatandaşlar Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yol kenarında toplanan vatandaşlar da yürüyüş boyunca ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Cumhuriyet coşkusuna eşlik etti.

        Meydanda son bulan fener alayı ve kortej yürüyüşünün ardından, “Sonsuza Dek Cumhuriyet” yazılı mahya yakıldı.

        Programda konuşan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, “Cumhuriyetin 102. Yılında Amasya Belediyesi olarak Şehzadeler Gezi yolunda yürüdük. 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek egemenliği millete teslim etmiştir. Bugünde, yarın da, halk iradesine güveniyoruz. Yaşasın Cumhuriyet. yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. yaşasın tam bağımsız Türkiye" diye konuştu.

        Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Selin Zeynep Buğa ise “Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz., Ata’mıza borçluyuz bu vatanı. Bugün de burada kutlamaktayız" dedi.

        Programa, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

