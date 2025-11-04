Habertürk
        Amasya Haberleri

        Amasya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı

        Amasya'da Vali Önder Bakan Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

        04.11.2025 - 17:28
        Amasya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı
        Amasya’da Vali Önder Bakan Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

        Valilik binasında yapılan toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, kaymakamlar ve kurum kuruluş müdürleri katıldı.

        Toplantıda, terör, uyuşturucu, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

