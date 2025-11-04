Amasya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı
Amasya'da Vali Önder Bakan Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.
Valilik binasında yapılan toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, kaymakamlar ve kurum kuruluş müdürleri katıldı.
Toplantıda, terör, uyuşturucu, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları değerlendirildi.
