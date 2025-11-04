Hamamözü Kaymakamı Arslan'a ziyaretler davam ediyor
Amasya'da görev yapan kaymakamlar, Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan'ı makamında ziyaret etti.
Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Kaymakam Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, meslektaşlarına teşekkür etti.
