        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Böbrek nakliyle diyalizden kurtulup sağlıklı bir yaşama kavuştu

        MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Emine Elmas, 13 yıl önce yapılan böbrek nakli sayesinde diyalizden kurtulup sağlıklı bir yaşam sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:04
        Yaşadığı sorunlar nedeniyle gittiği hastanede 32 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi konulan Emine Elmas, diyalize girmeye başladı.

        Yedi yıl boyunca haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kalan bir çocuk annesi Elmas, 13 yıl önce Ankara'da gerçekleştirilen kadavradan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

        Nakil ile ikinci hayat şansı bulan Emine Elmas, AA muhabirine, nakil öncesi yaşamının çok kötü olduğunu söyledi.

        Haftada 3 gün 4 saat diyaliz makinesine bağlı kaldığını belirten Elmas, "4 saatten sonra eve gelince hiçbir iş yapamıyordum, yatıyordum. Rengim bile kararmaya başlamıştı. Çay bardağı ile bir bardak su içiyordum. Nakil olunca 4 litreye yakın su içiyorum. Allah'a şükürler olsun, düzeldim." dedi.

        - "Böbreğin tutmuş, çalışmaya başlamış' denilince dünyalar benim oldu"

        Nakil haberi geldiğinde çok mutlu olduğunu vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

        "Hele de 'Böbreğin tutmuş, çalışmaya başlamış' denilince dünyalar benim oldu. Hayatım kurtuldu. Diyalizdeyken hiçbir işe gidemiyorsun, gezmeye gidemiyorsun. Gittiğiniz yerde diyaliz merkezini arayacaksınız ama şimdi öyle değil. Bir ay Ağrı'da durdum, şahane yani."

        Kendisine yeni bir hayat bağışlayan donör için sürekli dua ettiğini dile getiren Elmas, "Allah razı olsun ondan, hayatımı bağışladı bana. Beni hayata geri döndürdü. Nakil çıkmasaydı bitmiştim. Şimdi 52 yaşındayım. Bana, 'hastasın' diyorlar. 'Bana hasta demeyin' diyorum, ben iyi oldum artık." ifadelerini kullandı.

        Elmas, herkese organ bağışı yapma çağrısında bulundu.

        - "Bağışçı olduğumuzda hastalara yaşam hakkı vermiş oluyoruz"

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Atilla Kuru da 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağışı Haftası olarak kutlandığını belirtti.

        Türkiye'de yaklaşık 33 bin kişinin organ nakli beklediğine dikkati çeken Kuru, "Organ bağışı bekleyen hastalar hastanelere, ilaçlara bağlı şekilde hayatlarını sürdürüyor. Haftanın 2-3 günü diyalize giden hastalarımız oluyor. Bağışçı olduğumuzda hastalara yaşam hakkı vermiş oluyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

