Başarılı güreşçilerdenKaymakam Güneş'e ziyaret

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Karakucak Dünya Şampiyonası’nda dereceye giren güreşciler, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 60 kilo Dünya Şampiyonu Emircan Çolak, 75 kiloda Muhsin Barbak ve milli güreşçi Alper Turan yer aldı.

Kaymakam Güneş, genç sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek, milli sporcuların ilçeyi gururlandırdığını ifade etti.

Güneş, “Başarılarınız bizleri onurlandırdı. Azminiz ve disiplininiz gençlere örnek oluyor. Spor hayatınızda daha büyük başarılar diliyorum.” dedi.