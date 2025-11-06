Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova Kaymakamı Kartal Şehit ailesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:59
        –Taşova Kaymakamı Salih Kartal, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan er Lütfi Aras’ın ailesini ziyaret etti.

        İlçeye bağlı Çaydibi köyünde yaşayan şehit Aras’ın ailesini ziyaret eden Kaymakam Kartal, tüm şehitlere Allahtan rahmet diledi.

        Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kartal

        “Türk milletinin kazandığı büyük zaferlerin temelinde canlarını hiç çekinmeden feda eden şehit ve gazilerin yer almıştır. Şehitlerimiz, bu vatanın en büyük kahramanlarıdır. Onların emanetleri olan siz değerli ailelerimiz, bizler için çok kıymetlisiniz. Her zaman yanınızdayız” dedi.

        Kartal’a ziyarette,İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, SYDV Müdürü Barış Gündüz,K öylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Vedat Yapal ve Sosyal Hizmetler Müdürü Muzeffer Doğan eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

