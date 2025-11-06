Habertürk
        Amasya Haberleri

        Amasya'da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

        Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, "Fidan Sahiplenme Noktasında Yeşil Vatan" seferberliği kapsamında vatandaşlara yüzlerce fidan ücretsiz dağıtıldı.

        Giriş: 06.11.2025 - 14:01 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:04
        Amasya'da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı
        Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, “Fidan Sahiplenme Noktasında Yeşil Vatan" seferberliği kapsamında vatandaşlara yüzlerce fidan ücretsiz dağıtıldı.

        Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Yeşilırmak kenarında kurulan stantta, Amasya’da yaşayan herkesi yeşil seferberliğe destek olmaya davet etti.

        Gün boyunca Yeşilırmak kenarına gelen vatandaşlar, kendileri ve sevdikleri adına fidan sahiplendi.

        Görevliler, fidanların dikiminden bakımına kadar dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verdi.

