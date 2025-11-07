Amasya Valisi Bakan'dan Hamamözü ilçesine ziyaret
Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Hükümet Konağı önünde karşılanan Bakan, Kaymakam Ertuğrul Arslan ve Belediye Başkanı Cihan Demir'i makamlarında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan, ilçenin ihtiyaçlarının belirlenmesi için kurum ziyaretleri gerçekleştireceğini söyledi.
Vatandaşların taleplerini dinleyeceklerini anlatan Bakan, taleplerin karşılanması için istişarelerde bulunacaklarını kaydetti.
Vali Bakan, daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret etti.
