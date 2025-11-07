Amasya'da sis etkili oldu
Amasya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde sürücüler, trafikte kontrollü seyretti.
Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebildi.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
