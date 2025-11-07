Merzifon'da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

Ekiplerin halk sağlığını korumak ve huzurlu bir alışveriş ortamı sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Pazardaki tezgahları da inceleyen ekipler, fiyat etiketi, ürün tazeliği, tartılar ve hijyen koşullarını denetledi.

Merzifon Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlerde yapılan denetimde, fiyat etiketi uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj ve hijyen kontrolü yapıldı.

