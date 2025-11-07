Habertürk
        Amasya Haberleri

        Merzifon'da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde zabıta ekipleri, market ve pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:36 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:37
        Merzifon'da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor
        Amasya’nınMerzifon ilçesinde zabıta ekipleri, market ve pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

        Merzifon Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlerde yapılan denetimde, fiyat etiketi uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj ve hijyen kontrolü yapıldı.

        Pazardaki tezgahları da inceleyen ekipler, fiyat etiketi, ürün tazeliği, tartılar ve hijyen koşullarını denetledi.

        Standartlar konusunda esnafı uyaran ekipler, kural ihlalinde karşılaşabilecekleri cezai işlemler hakkında bilgi verdi.

        Ekiplerin halk sağlığını korumak ve huzurlu bir alışveriş ortamı sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

