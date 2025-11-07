Amasya Valisi Bakan, Merzifon Garnizon Komutanı Serin'i ziyaret etti
AmasyaValisi Önder Bakan, 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
AmasyaValisi Önder Bakan, 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
Vali Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile birlikte 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin’i ziyaret etti.
Serin ile bir süre sohbet eden Bakan, “Hava kuvvetlerimizin önemli üslerinden Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ettik. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”dedi.
Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.