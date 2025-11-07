Gümüşhacıköy'de "Organ Bağışı Haftası" etkinliği düzenlendi

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında organ bağışı standı açıldı.

İlçe Halk Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte, organ bağışında bulunanlar için sembolik bir "organ bağışı ağacı" oluşturuldu.

Her bir bağışçı adına ağaca birer sembolik kalp asılarak, farkındalık yaratıldı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Organ Bağışı Sorumlusu Berna Ulu, yaptığı açıklamada, organ bağışının bir yaşam bağışı olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Gümüşhacıköy Sağlık Grup Başkanı Atilla Kuru da katılarak, vatandaşlarla sohbet etti ve organ bağışı konusunda bilgiler verdi.