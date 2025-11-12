Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi Amasya'daki ailesine verildi

        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 03:18 Güncelleme: 12.11.2025 - 03:18
        Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi Amasya'daki ailesine verildi
        Şehit Kaplan'ın Cumara Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

        Amasya Valisi Önder Bakan, 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve diğer yetkililer, şehit ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

        Acı haberi alan Kaplan ailesinin yakınları da şehidin evine geldi.

        Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, düşen askeri uçakta şehit olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan ile Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun da Merzifon ilçesindeki evlerinin önüne Türk bayrağı asıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

