        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da 13 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 20:07 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:07
        
        Amasya'da 13 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen plastik ham maddesiyle dolu çuvalların yer aldığı aracın il girişinde durdurulduğu, araç içerisinde Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

        Açıklamada, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildiği, organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli F.M. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

