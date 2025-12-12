Amasya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
R.A. idaresindeki 06 FDV 696 plakalı otomobil, Doğu Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında E.D'nin kullandığı 05 ACR 302 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
