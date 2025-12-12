Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 20:24 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:24
        Amasya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Amasya’nın Taşova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        R.A. idaresindeki 06 FDV 696 plakalı otomobil, Doğu Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında E.D'nin kullandığı 05 ACR 302 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

