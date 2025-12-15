Amasya'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Amasya'da polis ekipleri tarafından yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Amasya'da polis ekipleri tarafından yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Kaleköy mevkisinde yol kenarında uçamayan şahini fark eden polis ekipleri, kuşu alarak Amasya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirdi.
Daha sonra polis ekipleri yaralı şahini, tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.