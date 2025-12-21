Amasya'da sis etkili oluyor

Geceden bu yana etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Amasya-Suluova kara yolunda da araçlar kontrollü ilerledi.

Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları, sis dağılana kadar acil olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Suluova ilçesinde de iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.

