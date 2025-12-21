Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.
Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Yağışın sürdüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.
