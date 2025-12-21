Habertürk
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 15:15 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:15
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

        Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

        Yağışın sürdüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

