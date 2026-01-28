Habertürk
        Amasya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

        Amasya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:06
        Amasya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
        Amasya'nın Suluova ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.


        Hacıhayta Mahallesi'nde Aslan Fidan, evinin bahçesinde yaralı bir şahin buldu.


        Yaralı kızıl şahin, tedavisinin yaptırılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


        Fidan, evinin bahçesinde gördüğü şahinin uçmaya çalıştığını ancak uçamadığını söyledi.


        Hayvanı korumak amacıyla bir kutuya koyduğunu belirten Fidan, daha sonra onu yetkililere teslim ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

