Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 2025 yılında160 binden fazla hastaya hizmet verdi
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, 2025 yılında 160 bin 839 hastaya hizmet verdiklerini bildirdi.
Sarıkulak, AA muhabirine, hastanelerinde 107 bin 520 kişiye polikliniklerde, 50 bin 613 kişiye acil servislerde, 2 bin 686 kişiye evde sağlık ziyaretlerinde, 20 diyaliz hastasına 2 bin 857 işlemle diyaliz servisinde müdahale edildiğini anlattı.
Hastanelerinin 50 yatak kapasiteli olduğunu, 196 sağlık personeli ile çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Sarıkulak, "Hastanemizde 2 dahiliye, 1 kadın doğum ve hastalıkları uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı ile 1 aile hekimi, 3 diş hekimi, 1 diyetisyen, 11 pratisyen hekim, 53 hemşire, 13 ebe ve 110 sağlık personeli, idari ve temizlik personeli ile hizmet veriliyor." dedi.
