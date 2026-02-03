Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 2025 yılında160 binden fazla hastaya hizmet verdi

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, 2025 yılında 160 bin 839 hastaya hizmet verdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:05
        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 2025 yılında160 binden fazla hastaya hizmet verdi
        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, 2025 yılında 160 bin 839 hastaya hizmet verdiklerini bildirdi.

        Sarıkulak, AA muhabirine, hastanelerinde 107 bin 520 kişiye polikliniklerde, 50 bin 613 kişiye acil servislerde, 2 bin 686 kişiye evde sağlık ziyaretlerinde, 20 diyaliz hastasına 2 bin 857 işlemle diyaliz servisinde müdahale edildiğini anlattı.

        Hastanelerinin 50 yatak kapasiteli olduğunu, 196 sağlık personeli ile çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Sarıkulak, "Hastanemizde 2 dahiliye, 1 kadın doğum ve hastalıkları uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı ile 1 aile hekimi, 3 diş hekimi, 1 diyetisyen, 11 pratisyen hekim, 53 hemşire, 13 ebe ve 110 sağlık personeli, idari ve temizlik personeli ile hizmet veriliyor." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

