Taşova'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mülkbükü köyünde Ali Kılınç'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşova Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. ​​​​​​​

