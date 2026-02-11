Canlı
        Taşova'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Taşova'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 08:57 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:57
        Taşova'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mülkbükü köyünde Ali Kılınç'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.


        İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Taşova Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

