        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da 30 yıllık evli çift birlikte okuma yazma öğreniyor

        MURAT ASLAN - Amasya'nın Suluova ilçesinde 30 yıllık evli Fehmiye Çakır (55) ile Dursun Çakır (64) birlikte gittikleri kursta okuma yazma öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:30 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:30
        Amasya'da 30 yıllık evli çift birlikte okuma yazma öğreniyor
        Çocukken okula gidemeyen çift, Suluova Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı okuma yazma kursuna birlikte kaydoldu.

        Çocukken geçirdiği hastalık sonucu sağ elini kullanamayan ve bir ayağı aksayan Fehmiye Çakır ile askerden geldikten sonra yüz felci geçiren eşi Dursun Çakır, birbirlerine destek olarak kursa katılıyor.

        Bir çocuk annesi Fehmiye Çakır, AA muhabirine, okuyamamanın içinde ukde kaldığını, kurs açılınca da eşiyle katıldıklarını söyledi.

        Çakır, "Ben zaten okumak istiyordum. Eşime 'Biz de gidelim' dedim. Ondan sonra geldik, yazıldık. 'Ben okumak istiyorum' dedim. Annem babam okutmadı. İçimde bir ukde kaldı. Biz de ondan dolayı buraya geldik." dedi.

        Dursun Çakır da imkansızlıklar nedeniyle okula gidemediğini, şimdi eşiyle kursa gelerek okuma yazma öğrendiklerini anlattı.

        - "Birlikte emek harcamaları gerçekten takdire değer"

        Sınıf öğretmeni Petek Gürçam, birçok öğrenciye okuma yazma öğrettiğini, ancak halk eğitim merkezinde yetişkinlerle çalışmanın farklı olduğunu kaydetti.

        Yetişkinlerle çalışırken daha farklı çaba gerektiğine işaret eden Gürçam, "Fehmiye ablamız ve Dursun ağabeyimiz de okuma yazmayı söktüler. Her gün sınıfa birlikte el ele gelip, birlikte el ele çıkıyorlar. Onların bu davranışı bizi de çok mutlu ediyor. Birlikte çaba sarf etmeleri, birlikte emek harcamaları gerçekten takdire değer." diye konuştu.

        - "Öğrenmenin yaşının olmadığını bizlere gösteriyorlar"

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yavuz Kalleci ise şöyle konuştu:

        "Her birinin tek başına okuyabilmesi, yazabilmesi, onların gözlerindeki bu mutluluğu görmek bizler için tarifsiz. Kursumuza Fehmiye Hanım ile Dursun Bey'in her gün el ele gelmesi, büyük bir özveriyle, cesaretle gelmesi, öğrenme aşkları bizler açısından gerçekten mutluluk verici. Öğrenmenin yaşının olmadığını bizlere gösteriyorlar. Her yaşta insanlar öğrenebilir. Kurslarımıza katılımlarından dolayı ben teşekkür ediyorum kendilerine."

