        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde uğradıkları köy camisinde namaz kılan vatandaşlar, kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını bir notla camiye bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:13 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:13
        Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı
        Amasya'nın Suluova ilçesinde uğradıkları köy camisinde namaz kılan vatandaşlar, kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını bir notla camiye bıraktı.

        Suluova ilçesi Kurnaz Köyü Cami İmam Hatibi Ersin Çulha (34), camide bir notla yanında para bulunca şaşırdı.

        Notta "Selamünaleyküm Hocam. Biz Tokat'tan Sakarya'ya gidiyorduk. Yolda buraya uğrayıp öğlen namazını kıldık. Isıtıcıyı kullandık. O yüzden hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun." yazısını okuyan Çulha duygulandı. Bırakılan parayı ise caminin yardım sandığını attı.

        Çulha, AA muhabirine notun kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

        Altı yıllık görev süresince ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Çulha, "Önceki günlerde ikindi namazını kıldırmak için camiye geldiğimde ısıtıcının yanında bir kağıt ve bir paranın olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kağıdın içinde yazan yazıyı okudum ve gerçekten çok duygulandım. Gelen vatandaşlarımız ısıtıcıyı kullanmışlar. Bunun üzerine de camiye bir miktar bağış yapmak istemişler. Cenabıhak razı olsun." dedi.

        Camilerinin yol üzerinde olduğuna işaret eden Çulha, şunları dile getirdi:

        "Bu hassasiyetleri taşımaları gerçekten bizi çok memnun etmektedir. Amasya-Samsun kara yolu üzerinde bulunan köyümüz ve camimiz sürekli yolcu vatandaşlarımızın ibadet maksadıyla uğradıkları bir camidir. Bu camimize uğrayan vatandaşlarımızdan bir tanesi ise böyle bir iyilik, dayanışma ve yardımlaşma faaliyetinde bulunmuştur. Bu bizleri gerçekten memnun etmiştir. Allah razı olsun. Üç ayların ve ramazan ayının da yaklaşması itibarıyla gerek Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve gerekse de İlçe Müftülüğümüzün ramazan ve iyilik teması üzerine böyle bir hareketle karşılaşmak bizler için gerçekten çok memnun edici bir davranıştır. Rabbimiz razı olsun. Böyle bir davranışın yardımlaşma, dayanışma ve iyilik adına toplumda sürdürülebilmesi için örnek olacağı kanaatindeyim."

        Cami cemaatinden Mehmet Duman da yapılan davranışın çok duyarlı olduğunu ve örnek teşkil ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

