Amasya'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, E.E. (64) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Destek köyü mevkisinde dereye devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.E. (54) yaralandı. Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

