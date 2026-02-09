Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:31 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:31
        Amasya'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.E. (64) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Destek köyü mevkisinde dereye devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.E. (54) yaralandı.


        Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

        Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını...
        Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını...
        Yeşilırmak'ın sularına kapılan kayık köprüye takıldı
        Yeşilırmak'ın sularına kapılan kayık köprüye takıldı
        TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 1 - Zonguldakspor FK: 0
        TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 1 - Zonguldakspor FK: 0
        Amasya'nın tescilli lezzeti 'taş fırın keşkeği': Pişmesi 12 saat sürüyor
        Amasya'nın tescilli lezzeti 'taş fırın keşkeği': Pişmesi 12 saat sürüyor
        Taşova Yeniden Refah Partisi İlçe Kongresi yapıldı
        Taşova Yeniden Refah Partisi İlçe Kongresi yapıldı
        ATM'de bulduğu 4 bin 900 TL'yi polise teslim etti
        ATM'de bulduğu 4 bin 900 TL'yi polise teslim etti