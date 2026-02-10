Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Suluova'da "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" Liseler Arası Bilgi Yarışması yapıldı

        İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Giriş: 10.02.2026 - 14:41 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:41
        Suluova'da "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" Liseler Arası Bilgi Yarışması yapıldı
        İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmaya 8 lise katıldı. Yarışmada Suluova Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

        Yarışma sonunda dereceye giren okullara belgelerini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, yarışmanın öğrencilerin milli ve manevi değerlerini daha yakından tanımalarını sağlamak, Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını ve İstiklal Marşı'nın taşıdığı anlamı kavratmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

        İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve inanç sembolü olduğunu vurgulayan Davu, "İstiklal Marşı'mız, milletimizin azmini, inancını ve istiklal mücadelesini yansıtan bir destandır. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı bu eşsiz eser, bugün de gençlerimize yol göstermeye devam etmektedir. Etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimizi ve yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor, gençlerimizin bu ruhu daima yaşatacağına yürekten inanıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

