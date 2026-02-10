Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Taşova Kaymakamı Kartal'dan tekvando kursuna ziyaret

        Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tekvando kursunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 18:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova Kaymakamı Kartal'dan tekvando kursuna ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tekvando kursunu ziyaret etti.

        Kartal, Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen tekvando kursunu ziyaret ederek, kurs hakkında merkez müdürü Saffet Bol ve kurs antrenörü Azize Aslan’dan bilgi aldı.


        Gençlerin okul eğitimleri ile spor yapmaları ve bu sayede toplumun içinde olmalarının kendileri için önem taşıdığını belirten Kartal, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, onlara sporu sevdirmek ve geleceğimizin sporcularının yetişmesine katkı sağlamak gayesiyle bu tür kursların yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. Bu sayede geleceğimiz olan gençlerimiz daha donanımlı yetişmiş olacaktır. Bu tür kursların faaliyet göstermesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Kaymakam Kartal’a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Saraç, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Suluova'da "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" Liseler Arası Bilgi Yarışması yap...
        Suluova'da "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" Liseler Arası Bilgi Yarışması yap...
        Kamyonet şarampole devrildi, sürücü kazayı yaralanmadan atlattı
        Kamyonet şarampole devrildi, sürücü kazayı yaralanmadan atlattı
        Amasya'da 30 yıllık evli çift birlikte okuma yazma öğreniyor
        Amasya'da 30 yıllık evli çift birlikte okuma yazma öğreniyor
        Amasya'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Amasya'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını...
        Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını...
        Yeşilırmak'ın sularına kapılan kayık köprüye takıldı
        Yeşilırmak'ın sularına kapılan kayık köprüye takıldı