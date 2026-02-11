Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Gümüşhacıköy Belediyesinden öğrencilere sıcak çorba ikramı

        Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından, Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:25 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy Belediyesinden öğrencilere sıcak çorba ikramı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından, Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunuldu.

        Belediye ekiplerince okul kampüsü girişinde gerçekleştirilen ikramda, sabah saatlerinde derslerine gelen öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı.

        Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Soğuk havalarda gençlerimizin içini ısıtmak ve onlara küçük de olsa bir destek olmak istedik. Eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

        Öğrenciler ise ikramdan dolayı Belediye Başkanı Zehra Özyol ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?

        Benzer Haberler

        Amasya'da sis etkili oldu
        Amasya'da sis etkili oldu
        Gümüşhacıköy Müftüsü Verim'den 4-6 yaş Kur'an kursuna ziyaret
        Gümüşhacıköy Müftüsü Verim'den 4-6 yaş Kur'an kursuna ziyaret
        Taşova'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        Taşova'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        Amasya'nın dağlarında çiçekler açmaya başladı: "Anadolu'daki bitkiler milli...
        Amasya'nın dağlarında çiçekler açmaya başladı: "Anadolu'daki bitkiler milli...
        Taşova Kaymakamı Kartal'dan tekvando kursuna ziyaret
        Taşova Kaymakamı Kartal'dan tekvando kursuna ziyaret
        Suluova'da "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" Liseler Arası Bilgi Yarışması yap...
        Suluova'da "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" Liseler Arası Bilgi Yarışması yap...