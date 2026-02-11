Canlı
        Amasya'da sis etkili oldu

        Amasya'da sis etkili oldu

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:17 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:17
        Amasya'da sis etkili oldu
        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesine yol açtı.

        Sis, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.

        Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

        Yetkililer, sisin etkisini gün içerisinde sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

