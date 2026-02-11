Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya Merzifon Havalimanı ocak ayında 14 bin 549 yolcuya hizmet verdi

        Amasya Merzifon Havalimanı'nda ocak ayında 14 bin 549 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:04
        Amasya Merzifon Havalimanı ocak ayında 14 bin 549 yolcuya hizmet verdi
        Amasya Merzifon Havalimanı'nda ocak ayında 14 bin 549 yolcuya hizmet verildi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın ocak ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre ocak ayında iç hatlarda 11 bin 90, dış hatlarda 3 bin 459 olmak üzere toplam 14 bin 549 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı.

        Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 81, dış hatlarda 21, yük trafiği ise 170 ton olarak gerçekleşti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

