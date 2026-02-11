Amasya'dan 11 Proje TÜBİTAK 2204-A Samsun bölge finaline katılıyor

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Amasya'dan 11 projenin Samsun bölge finaline katıldığı bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da düzenlenen bölge finalinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Müdür Yardımcısı Alpaslan Kanar ve Samsun TÜBİTAK İl Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topçu, öğrencilerin projelerinin sergilendiği stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Katipoğlu, öğrencilerin bilimsel merak, araştırma becerisi ve üretkenliklerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu tür yarışmaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu aktardı.



Katipoğlu, Samsun bölge finalinde Amasya'dan 11 projenin yer aldığını kaydetti.









