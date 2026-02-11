Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Eski TBMM Başkanı Şentop'tan AK Parti Amasya İl Başkanlığına ziyaret

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:53 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:53
        Eski TBMM Başkanı Şentop'tan AK Parti Amasya İl Başkanlığına ziyaret
        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret etti.


        Şentop, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü ve partililer tarafından bina girişince karşılandı.

        Daha sonra il başkanlığında ağırlanan Şentop, Uzun ve partililerle sohbet etti.

        Ziyaretin ardından Uzun, Şentop'a çini hediye etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

