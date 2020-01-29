Amasya’dan Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından çocuklara destek olmak için Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Bir oyuncak bir mektup” kampanyasında 2 günde toplanarak gönderilen oyuncakların dağıtımı gerçekleştirildi.

Amasyalı çocukların sevdikleri bir oyuncağıyla birlikte depremden etkilenen akranlarına destek olması amacıyla duygularını ifade ettikleri mektuplar, beraberindeki oyuncaklar ve yardım malzemelerini deprem bölgesindeki okullarda dağıtmak için Elazığ’a giden Amasya Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'e geçmiş olsun dileklerini iletmesinin ardından Nahide Karakaya İlkokulu, Kaya Karakaya Ortaokulu ve Doğukent Ortaokulunda barınan öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek hediyelerini verdi.

Psikososyal destek sağlama adına yürüttükleri çalışma kapsamında çocukları sevindirmek ve Amasyalı kardeşlerinin yanlarında olduğunu hissettirmek istediklerini belirten Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, "Acılarımızın bizi birleştirmesi, millet olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi bizim en büyük zenginliğimizdir. Elazığlı kardeşlerimizin yaşadığı bu zorlu süreçte devlet millet el ele üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluğumuz yoktur. Hep birlikte birbirimize destek olarak, ekmeğimizi ve acılarımızı bölüşerek bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle tüm Elazığ halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.

AMASYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

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