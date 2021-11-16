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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurumsal sözleşme sonrası sağlık semineri

İHA

Kurumsal sözleşme sonrası sağlık semineri

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri ile Merzifon İlçe Müftülüğü arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.
Büyük Anadolu Hastaneleri ve Merzifon İlçe Müftülüğü arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandıktan sonra Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Çelik, alanında bilgilendirme semineri verdi.
Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulamasını büyük bir katılım ile sürdürmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Amasya Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan ile Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi ve Meydan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, bir araya gelerek kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı.
Anlaşma ile birlikte Merzifon Müftülüğü çalışanları ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan faydalanabilecekler.
İmza merasiminin ardından Merzifon Müftülüğünün de katkılarıyla Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Çelik tarafından sağlık semineri verildi.

Akademik güçlü kadro
Müftülük toplantı salonunda yapılan seminerin açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, "Büyük Anadolu Hastaneleri olarak sağlamış olduğumuz sağlık hizmetini daha geniş kitlelere ulaştırmak adına gerçekleştirdiğimiz kurumsal sağlık sözleşmelerimizin bir yenisini daha Merzifon Müftülüğü ile yaptık. Güçlü yönetimi, bilinen ve tercih edilen akademik hekim ve sağlıkçı kadrosu, güler yüzlü personeli ile Büyük Anadolu Hastaneleri olarak Merzifon Müftülüğü'ne de sağlık hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Makamında ziyaret ettiğimiz Merzifon ilçe Müftümüz Sayın Abdulhamid Pehlivan'a sıcak misafirperverliği ve destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Erken tanı ve tedavinin önemi
Daha sonra Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Çelik, prostat hastalıkları, böbrek, idrar yolları, mesane taşı, kısırlık, cinsel hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Erken tanı ve tedavinin önemine değinen Opr. Dr. Bülent Çelik, özellikle erkek hastaların 40'lı yaşlardan itibaren hiçbir şikayeti olmasa bile belirli periyotlarda üroloji uzmanı tarafından muayenesi yapılıp değerlendirmesinin ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının erken tedavisinde hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

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