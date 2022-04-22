Çocuklar için hastane koridorunu süsleyip oyuncak dağıttılar

Amasya’da rahatsızlıkları nedeniyle 23 Nisan etkinliklerine katılamayacak çocuklar için tedavi gördükleri hastanenin çocuk servisinde koridorlar bayrak ve balonlarla süslendi. Üniversite öğrencileri ve Amasya Müftülüğü görevlileri hasta çocuklara balon, çikolata ve oyuncaklardan dağıttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniğinin yolunu tutan üniversitelilerle müftülük gençlik koordinatörlüğü görevlileri çocukların hastaneye mutlu bir şekilde gelip tedavi olmaları için çocuk servisinin koridorlarını Türk bayrakları, balonlar ve süslerle donattılar.

Tedavisi süren çocukları 23 Nisan coşkusundan mahrum bırakmak istemediklerini belirten Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi Aybüke Aygördü, “Hastanenin koridorlarını süsleyerek balonlarımızı astık. Çocuklarımıza hediyeler verdik. İnşallah sağlıklarına kavuşup 23 Nisan’ı kutlarlar” dedi.

İlahiyat fakültesi öğrencisi Sevginur Demircan da organizasyona destek olan Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü görevlilerine teşekkür etti.

Bu sürprizle ilkokul 3. sınıf öğrencisi oğlu Enes’in yüzünün güldüğünü anlatan Esra Türkay, “Hastaneyi süslediler, çocuklarımızı sevindirdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hastanenin manevi destek birimi görevlisi Ömer Çaycı ise organize ettikleri etkinlikten mutluluk duyduklarını söyledi.

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