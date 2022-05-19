Amasya'nın yüksekleri karla beyaza büründü

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA) AMASYA'nın yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.
Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün 1500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı tipi şeklinde yağarken, yaylada yeşil alanlar beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Taşova Serap Şerife KARA
2022-05-19 12:32:40
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